 وطنا نيوز -قسم اللغة الإنجليزية في جامعة فيلادلفيا يقيم ورشة عمل حول منهج المونتيسوري التعليمي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
قسم اللغة الإنجليزية في جامعة فيلادلفيا يقيم ورشة عمل حول منهج المونتيسوري التعليمي
التاريخ : 09-12-2019 01:22:19 المشاهدات: 892

وطنا اليوم-عمان:ضمن سلسلة ورشات العمل التدريبية والتعليمية التي يعقدها قسم اللغة الإنجليزية، استضاف نادي قسم اللغة الإنجليزية المدربة المعتمدة في منهج المونتيسوري، بشرى أحمد، لتقديم ورشة عمل تدريبية عملية حول التدريس بمنهج المونتيسوري التعليمي يوم الإثنين. وركزت الورشة التي حضرها عدد من أساتذة وطلبة القسم على أهم مبادئ منهج المونتيسوري التعليمي، وكيفية تطبيقها في أثناء العملية التدريسية باستخدام وسائل خاصة بهذا المنهج. 

وخلال الورشة التدريبية، أشارت المدربة بشرى إلى أن التعليم حسب منهج المونتيسوري يجب أن يكون فعالاً ومحفزًا وموجهًا لطبيعة الطفل، وذلك من خلال تطبيق تجارب وأنشطة عملية بسيطة بعيدة عن تراكم المعلومات والتلقين، إذ تحفز الطفل على التعرف على العالم من حوله من خلال حواسه والاعتماد على نفسه. 

وفي حوار تبادلته المدربة مع الطلبة، تم استعراض بعض الأساليب الحديثة في شرح مفاهيم جديدة حسب منهج المونتيسوري التعليمي الذي أسسته الطبيبة الإيطالية ماريا مونتيسوري، وتطبيق هذه الأنشطة أمام الطلبة. وقد جاءت هذه الورشة أيضًا كجزء عملي مكمل لمادة أساليب التدريس التي تطرح في القسم. هذا واكتست الورشة بجميل النقاش والطرح الثري من قبل الطلبة الذين تفاعلوا بشكل لافت مع المدربة وأسئلتها المثيرة للتفكير في هذا المجال. 








تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق