قسم اللغة الإنجليزية في جامعة فيلادلفيا يقيم ورشة عمل حول منهج المونتيسوري التعليمي

وطنا اليوم-عمان:ضمن سلسلة ورشات العمل التدريبية والتعليمية التي يعقدها قسم اللغة الإنجليزية، استضاف نادي قسم اللغة الإنجليزية المدربة المعتمدة في منهج المونتيسوري، بشرى أحمد، لتقديم ورشة عمل تدريبية عملية حول التدريس بمنهج المونتيسوري التعليمي يوم الإثنين. وركزت الورشة التي حضرها عدد من أساتذة وطلبة القسم على أهم مبادئ منهج المونتيسوري التعليمي، وكيفية تطبيقها في أثناء العملية التدريسية باستخدام وسائل خاصة بهذا المنهج.

وخلال الورشة التدريبية، أشارت المدربة بشرى إلى أن التعليم حسب منهج المونتيسوري يجب أن يكون فعالاً ومحفزًا وموجهًا لطبيعة الطفل، وذلك من خلال تطبيق تجارب وأنشطة عملية بسيطة بعيدة عن تراكم المعلومات والتلقين، إذ تحفز الطفل على التعرف على العالم من حوله من خلال حواسه والاعتماد على نفسه.

وفي حوار تبادلته المدربة مع الطلبة، تم استعراض بعض الأساليب الحديثة في شرح مفاهيم جديدة حسب منهج المونتيسوري التعليمي الذي أسسته الطبيبة الإيطالية ماريا مونتيسوري، وتطبيق هذه الأنشطة أمام الطلبة. وقد جاءت هذه الورشة أيضًا كجزء عملي مكمل لمادة أساليب التدريس التي تطرح في القسم. هذا واكتست الورشة بجميل النقاش والطرح الثري من قبل الطلبة الذين تفاعلوا بشكل لافت مع المدربة وأسئلتها المثيرة للتفكير في هذا المجال.



