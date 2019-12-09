جامعة فيلادلفيا تعقد الملتقى الطلابي الاول بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي

وطنا اليوم-عمان:برعاية الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا وبحضور الأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار الرئيس ،عُقد الملتقى الطلابي الأول لطلبة الجامعة الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مديرية الأمن العام (مركز السلم المجتمعي) تحت عنوان "أصدقاء الأمن والسلامة الوطنية" فكر بالآخر.

وقد بدأ الملتقى بالسلام الملكي الذي عزفته فرقة الأمن العام وبعدها قام أعضاء الفرقة بعزف معزوفات وطنية، ثم ألقى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة كلمة الافتتاح الذي عبر فيها عن تعاون الجامعة مع مديرية الأمن من خلال توقيع اتفاقية معهم لنشر الوعي بين الطلبة عن السلم المجتمعي وأضرار المخدرات ومشاكل السير وغيرها من الأمور التي تهم المجتمع المدني ثم ألقى رئيس مركز السلم المجتمعي الرائد علاء الحجيلة كلمة شكر فيها جامعة فيلادلفيا لقاء تعاونها معهم لإقامة هذا الملتقى كما وشرح للطلبة عن مخاطر الفكر المتطرف وكيفية تجنيد المواطنين، وتحدث أيضاً عن الجرائم الإلكترونية ووسائل الإعلام، وخاصة الفيس بوك وانتشاره بين الناس والطرق التي تستخدم لنشر الأفكار والدعايات غير الإيجابية بين الناس.

ثم بدأت جلسات الملتقى الذي حيثُ كانت، الجلسة الأولى: تحت عنوان (الفكر المتطرف واقع وتحديات) والجلسة الثانية : تحت عنوان التطرف والإنترنت وطرق التجنيد.

وقد تحدث في الجلستين متخصصون من ضباط الأمن العام / قسم السلم المجتمعي ومن جامعة فيلادلفيا الدكتورة سناء الخوالدة التي تحدثت عن الإرشاد السلوكي والمشاكل التي تقود إلى التطرف. وفي نهاية الملتقى تبادل الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع رئيس مركز السلم المجتمعي الدروع التذكارية وشكرهم على التعاون البناء الذي يهدف إلى توعية الطلبة بالمشاكل التي يمكن أن يتعرضوا لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حضر حفل الافتتاح مندوبًا عن عطوفة محافظ جرش السيد عمر الشريدة مدير قضاء المصطبة ورئيس مركز السلم المجتمعي وضباط من المركز وعدد كبير من طلبة الجامعة والدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة ومساعده ومدراء الدوائر وموظفو العمادة ورئيس شعبة الثقافة العسكرية الملازم الأول نانسي القرعان التي أسهمت في إحضار طلبتها لمتابعة هذا الملتقى.







