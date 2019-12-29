الرئيسية | شباب و جامعات لقاء ودي في خماسي كرة القدم بين عمان العربية ونظيرتها جدارا

وطنا اليوم-عمان:التقى فريق خماسي كرة القدم في جامعة عمان العربية بنظيره فريق جامعة جدارا على ملاعب جامعة جدارا، وأسفرت المباراة عن فوز الفريق المستضيف (2-3). وفي نهاية المباراة كرم رئيس جامعة جدارا الأستاذ الدكتور محمد عبيدات الفريقين، بحضور عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد جداية. وتأتي هذه اللقاءات الودية تمهيدا للاستحقاقات القادمة، في إطار نهج جامعة عمان العربية في تعزيز التواصل مع الجامعات الأردنية.



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