تصميم المستشفيات ...محاضرة في هندسة عمان العربية

وطنا اليوم-عمان: نظمت كلية الهندسة في جامعة عمان العربية بالتعاون مع شركة البيطار "مهندسون مستشارون" محاضرة حول "تصميم المستشفيات".

وعرض المعماري بشار البيطار؛ بحضور عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة؛ أهم المبادئ لتصميم وبناء المستشفيات ومشاريع القطاع الصحي، وشرحا وافيا عن المعايير الخاصة بالبناء محليا وعالميا، واستعرض عدد من الامثلة ومشاريع المستشفيات المتخصصة والعامة.

ويأتي عقد مثل هذه المحاضرات في إطار التشبيك بين كلية الهندسة والمجتمع المحلي، لإطلاع الطلبة على أحدث المستجدات التكنولوجيّة في سوق العمل وتوعية الطلبة لها، من أجل سد الفجوة التي قد تحدث ما بين الجانب النظري من جهة والجانب التطبيقي من جهة أخرى.