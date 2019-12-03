المركز الصحي بجامعة البترا ينظم فعالية مجانية لصحة العيون

وطنا اليوم-عمان:نظم المركز الصحي بجامعة البترا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية فعالية لصحة العيون لخدمة داخل الجامعة لخدمة المجتمع المحلي والطلبة والموظفين وذكر مدير المركز الصحي الدكتور محمد العشا أن الفعالية امتدت ليومين استقبلت خلالها مئتان وخمسون حالة.

ونظمت الفعالية بالتعاون مع مركز الشامي للعيون و"نيوتري سنتر" و"ميجا لاب" وصيدلية أورانج.







