 وطنا نيوز -المركز الصحي بجامعة البترا ينظم فعالية مجانية لصحة العيون
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المركز الصحي بجامعة البترا ينظم فعالية مجانية لصحة العيون
التاريخ : 08-12-2019 06:58:54 المشاهدات: 1834

وطنا اليوم-عمان:نظم المركز الصحي بجامعة البترا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية فعالية لصحة العيون لخدمة داخل الجامعة لخدمة المجتمع المحلي والطلبة والموظفين وذكر مدير المركز الصحي الدكتور محمد العشا أن الفعالية امتدت ليومين استقبلت خلالها مئتان وخمسون حالة.

ونظمت الفعالية بالتعاون مع مركز الشامي للعيون و"نيوتري سنتر" و"ميجا لاب" وصيدلية أورانج.












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