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مشاركة جامعة عمان الأهلية في مؤتمر البلقاء الهندسي الدولي الثاني
وطنا اليوم-عمان:قامت جامعة عمان الأهلية بالمشاركة في أعمال مؤتمر البلقاء الهندسي الدولي الثاني المقام في منطقة البحر الميت ما بين الفترة 3-5/12/2019 على مدار ثلاثة أيام، وكان ذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس من كليتي العمارة والتصميم وكلية الهندسة ممثلة بعميد كلية الهندسة أ. د. بسام محاسنة مندوبا عن رئيس جامعة عمان الأهلية و د. صبا النصيرات – رئيس قسم هندسة العمارة – عضو في اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة من قسم هندسة العمارة في كلية العمارة والتصميم الذين شاركوا بعرض أعمالهم الهندسية للمشاريع في المعرض الرئيس الخاص للمؤتمر.
فيما قامت الدكتورة صبا النصيرات بعرض ورقة بحثية في محور الاستدامة والتخطيط المستدام يوم الأربعاء 4/12/2019 بعنوان
وقد شارك طلبة قسم هندسة العمارة بعرض أعمالهم التصميمة في قاعة المؤتمرات طوال فترة المؤتمر مختلفين في كل يوم من أيامه ليعم بالفائدة على جميع الطلبة.
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