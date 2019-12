مشاركة جامعة عمان الأهلية في مؤتمر البلقاء الهندسي الدولي الثاني

وطنا اليوم-عمان:قامت جامعة عمان الأهلية بالمشاركة في أعمال مؤتمر البلقاء الهندسي الدولي الثاني المقام في منطقة البحر الميت ما بين الفترة 3-5/12/2019 على مدار ثلاثة أيام، وكان ذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس من كليتي العمارة والتصميم وكلية الهندسة ممثلة بعميد كلية الهندسة أ. د. بسام محاسنة مندوبا عن رئيس جامعة عمان الأهلية و د. صبا النصيرات – رئيس قسم هندسة العمارة – عضو في اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة من قسم هندسة العمارة في كلية العمارة والتصميم الذين شاركوا بعرض أعمالهم الهندسية للمشاريع في المعرض الرئيس الخاص للمؤتمر.

وجاء مؤتمر البلقاء الهندسي الدولي الثاني برعاية رئيس الوزراء د. عمر الرزاز و بحضور محلي وإقليمي من الشركات الهندسية والجامعات في مختلف التخصصات الهندسية حيث تناول المؤتمر عرض حلول مبتكرة وآليات فاعلة لمواجهة التحديات الحالية والفرص المستقبلية لمختلف القضايا المتعلقة بالقطاع الهندسي في الأردن، كما يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثلاثة مفاهيم رئيسية تم طرحها خلال ثلاثة محاور رئيسية ( محور الاستدامة ومحور الابتكار ومحور الريادة ) على مدار أيام المؤتمر والتي تشكل في مجموعها مرتكزات أساسية لتطوير القطاع الهندسي والنهوض بمستواه بما ينسجم مع متطلبات التنافس والنمو الاقتصادي.

فيما قامت الدكتورة صبا النصيرات بعرض ورقة بحثية في محور الاستدامة والتخطيط المستدام يوم الأربعاء 4/12/2019 بعنوان

“ An Approach to Enhance Energy Saving and Thermal Comfort in High–rise Buildings using Ventilated Sky court “

وقد شارك طلبة قسم هندسة العمارة بعرض أعمالهم التصميمة في قاعة المؤتمرات طوال فترة المؤتمر مختلفين في كل يوم من أيامه ليعم بالفائدة على جميع الطلبة.