جامعة البترا تعلن أسماء المدارس الفائزة بمهرجان الفنون الفلكلورية الخامس عشر

وطنا اليوم-عمان:أعلنت جامعة البترا أسماء المدارس والطلبة الفائزين في مهرجان جامعة البترا الخامس عشر للتراث العربي والفنون الفلكلورية للمدارس الثانوية الذي أقامته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة هذا العام تحت شعار الوطن في القلب وأقيم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في محاور المسابقة الثلاث والتي تضمنت أفضل لوحة تراثية وأفضل غناء وعزف تراثي وأفضل زي تراثي.

وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مروان المولا " لاحظنا في الدورات السابقة تنامي الوعي لدى المدارس المشاركة بأهمية هذا المهرجان، وبمفهوم التراث الشعبي والفلكلور.

وإذا كان رجال التربية والتعليم، ورموز الفكر في بلادنا وفي الوطن العربي مشغولين بالهوية الوطنية، والهوية القومية، فعليهم أن يعطوا التراث الشعبي ومكوناته اهتماماً خاصّاً، وعليهم أن يوجهوا أبناءنا في المدارس إلى العناية بعناصر الهوية الوطنية والقومية، على مستوى الغناء الشعبي، والأزياء العشبية، والرقص الشعبي الجماعي والتعبيري، والموسيقى الشعبية أيضاً، وغير ذلك.

واضاف قائلا انه في زمن الهويات الضيقة، والهويات القاتلة، التي تعاني منها عدة أقطار عربية الآن، نحن بحاجة إلى التركيز على الهوية الحقيقية، ذات الإطار الأوسع والأشمل، التي تجمع ولا تفرق، وتؤكد على القواسم المشتركة بين أفراد الوطن".

وذكر عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الدكتور فتحي الفاعوري أن عدد المدارس المشاركة في المهرجان هذا العام بلغ 39 مدرسة واكد على ان إقامة هذا النشاط السنوي هو من اجل زيادة أواصر التعاون مع وزارة التربية والتعليم وهو تقديرا من الجامعة للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية مقدما شكره الكبير للاستجابة السريعة من وزارة التربية والتعليم على المشاركة في هذا المهرجان.

وفازت مدرسة جمانة الثانوية للبنات لواء الرمثا بالمركز الأول في محور أفضل لوحة تراثية وكل من مدرسة الحكمة الثانوية ومدرسة أم كثير الثانوية الشاملة للبنات بالمركز الثاني كما فازت مدارس الجامعة الامريكية للشرق الأوسط ومدرسة رقية بنت الرسول الثانوية بالمركز الثالث.

وفي محور أفضل غناء وعزف تراثي حصلت مدارس الكلية العلمية الإسلامية بنين على المركز الأول ومدرسة أكاديمية خليل الرحمن على المركز الثاني.

وفي محور أفضل زي تراثي والإخراج المسرحي، فازت مناصفتنا بالمركز الأول كل من المدارس المستقلة الدولية مع مدارس التربية الريادية بنات والمدارس النموذجية العربية ومدرسة المنشية الثانوية للبنات ومدرسة غرناطة بنات بالمركز الثاني اما المركز الثالث فقد فازت بة كل من مدرسة الخنساء الثانوية ومدرسة سحاب للبنين.

اما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فقد فازت بها مدرستي الزميلة الثانوية لواء الجيزة ومدرسة الريادية ذكور.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور حسين الأعظمي من المعهد الوطني للموسيقى والدكتور محمد الشواهين من وزارة التربية والتعليم، والسيدة عفاف العتيبي رئيسة قسم النشاط الفني والثقافي جامعة البترا.

وشارك في مسابقات المهرجان 39 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف مناطق المملكة، تنافس فيها قرابة 800 طالبًا وطالبة.

يشار إلى أن المهرجان ينظم سنويا بالتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم وقسم النشاط الفني والثقافي والاجتماعي في عمادة شؤون الطلبة بجامعة البترا، واستمر لثلاثة أيام بهدف تشجيع طلبة المدارس على المحافظة على التراث والفلكلور الوطني.

ويهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والتوعية بقيمة الفلكلور الأردني والعربي والسمو بالحس الفني والجمالي ومد جسور التعاون بين جامعة البترا والمجتمع المحلي.