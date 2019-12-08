الرئيسية | شباب و جامعات مركز لغات فيلادلفيا يقيم فعالية الخطابة باللغة الإنجليزية

وطنا اليوم-عمان: نظّمت شعبة اللغة الإنجليزيّة في مركز اللغات فعاليّة ثقافيّة بعنوان : "قصّة حياتيّة ملهمة" باللغة الإنجليزيّة ، برعاية نائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور خالد السّرطاوي، و مستشار الرّئيس الاستاذ الدكتور محمّد أمين عوّاد, و بحضور عدد من عمداء الكليات و مدرّسي مركز اللغات ، بإشراف الدكتورة ابتسام حسين مديرة المركز ، و قد عقدت الفعاليّة في مسرح مركز اللغات ، تخلّلتها أغانٍ تبعث على الأمل و التّفاؤل، و قد شارك عدد من الطّلاب قصص نجاحهم الملهمة و تغلبهم على الصّعاب بطريقة عفويّة و مؤثّرة لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وقد هدفت الفعالية إلى تنمية مهارات الطلبة في الخطابة باللغة الإنجليزية وتبادل الخبرات والتجارب الحياتية بلغة إلقائية مؤثرة.



تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر