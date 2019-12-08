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مركز لغات فيلادلفيا يقيم فعالية الخطابة باللغة الإنجليزية
وطنا اليوم-عمان: نظّمت شعبة اللغة الإنجليزيّة في مركز اللغات فعاليّة ثقافيّة بعنوان : "قصّة حياتيّة ملهمة" باللغة الإنجليزيّة ، برعاية نائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور خالد السّرطاوي، و مستشار الرّئيس الاستاذ الدكتور محمّد أمين عوّاد, و بحضور عدد من عمداء الكليات و مدرّسي مركز اللغات ، بإشراف الدكتورة ابتسام حسين مديرة المركز ، و قد عقدت الفعاليّة في مسرح مركز اللغات ، تخلّلتها أغانٍ تبعث على الأمل و التّفاؤل، و قد شارك عدد من الطّلاب قصص نجاحهم الملهمة و تغلبهم على الصّعاب بطريقة عفويّة و مؤثّرة لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وقد هدفت الفعالية إلى تنمية مهارات الطلبة في الخطابة باللغة الإنجليزية وتبادل الخبرات والتجارب الحياتية بلغة إلقائية مؤثرة.
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