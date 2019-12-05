الرئيسية | شباب و جامعات قسما التصميم الجرافيكي والداخلي في فيلادلفيا يحتفلان بالطلبة المستجدين والمتفوقين

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية معالي الاستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة اقام قسمي التصميم الجرافيكي والداخلي حفل لقاء الطلبة المستجدين وتكريم الطلبة المتفوقين , وخلال اللقاء القى عميد كلية الآداب والفنون الاستاذ الدكتور محمد عبيد الله كلمة رحب بها بالطلبة الجدد والضيوف , كما ألقت الدكتورة انصاف الربضي كلمة القسمين . وتخلل الحفل عرض فيديو تعريفي لأنشطة القسم وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة الى فقرات متنوعة ترفيهية ومواهب طلابية قدمها طلاب قسمي التصميم الجرافيكي والداخلي. وحضر اللقاء كل من الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور محمد امين عواد مستشار رئيس الجامعة , والاستاذ الدكتور قاسم العبيدي عميد البحث العلمي والاستاذ الدكتور عبد المطلب جابر , والدكتور عمر كفاوين عميد شؤون الطلبة , وعدد كبير من رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب والفنون , وطلبة القسمين .















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