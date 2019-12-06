فيلادلفيا تعقد دورة تدريبية في وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة في المكتبات

وطنا اليوم-عمان:أكد معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيلادلفيا على أهمية استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة في المكتبات ومراكز المعلومات خاصة ونحن نعيش في عالم متسارع أخذت فيه التكنولوجيا تفرض حالها عليه بقوة كبيرة .

وقال أن جامعة فيلادلفيا تولي التعاون مع المجتمع أهمية كبيرة إيماناً منها بأن الجامعات تساهم مساهمة كبيرة في تنميته وتطويره.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي عقدتها دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا بمشاركة أمناء المكتبات والتطوير في مديرية شمال عمان / وكالة الغوث ، مديرية تربية جرش ومديرية تربية عين الباشا، وأكاديمية قمة الصدارة وأكاديمية نورث سيتي ومدرسة النمو التربوي ومدرسة منارة الأمل .

من جهته قال الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات أن المكتبات كانت وما زالت وستبقى ركن الجامعات الأهم والأحلى والأجمل من خلالها تبقى الحياة دافقة متدفقة علماً وخبرة وتنوع وبحث وتعلم وتعليم .

واشتملت الدورة التدريبية على عدة محاضرات تنوزعت على جلستين في الجلسة الأولى قدم مساعد مدير المكتبة السيد شادي كفوف محاضرة "حول التطورات التكنولوجية الحديثة ودورها في تغيير طبيعة الخدمات المقدمة لجمهور المستفيدين" وقدمت ماجدولين ناصر رئيسة قسم قواعد البيانات والدوريات محاضرة حول " دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تغير مفهوم المكتبات وخدماتها " وفي الجلسة الثانية قدمت نسرين جرادات محاضرة حول " التزويد في البيئة الإلكترونية " وقدمت ياسمين شديفات محاضرة حول "الإجراءات الفنية في البيئة الإلكترونية" واخيراً قدم عمرو شرف محاضرة حول "دور تكنولوجيا التسويق الرقمي في تفعيل المكتبات" .

وفي ختام أعمال الدورة قام معالي الدكتور مروان كمال بتسليم الشهادات التقديرية للمشاركين في الدورة ، حضر حفل الختام نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ومستشار الرئيس وعدد من العمداء والمدراء .







