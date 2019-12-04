الرئيسية | شباب و جامعات رئيس جامعة ال البيت يزور بلدية أم الجمال

وطنا اليوم-زار رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور عدنان العتوم بلدية أم الجمال والتقى مع رئيس البلدية السيد حسن الرحيبة لبحث التعاون في مجال تبادل الخبرات والاطلاع على المنطقة الاثرية ودراسة مدى استفادة طلبة الجامعة من الفن المعماري الموجود بالمنطقة الاثرية القديمة حيث تميز بطابع معماري فريد , والتشبيك مع الجامعة وخاصة كلية الهندسة في تخصصات العمارة والمساحة لتبادل الخبرات وكسب المعرفة واقامة المشاريع المشتركة وتنشيط السياحة والتعريف بمنطقة أم الجمال .

وبين الدكتور العتوم أن الجامعة تسعى لتشبيك مع بلديات المفرق والتعاون في مجال تبادل الخبرات ونقل المعرفة واقامة المشاريع ودمج الطلبة في خدمة المجتمع المحلي في مختلف المساقات سواء الهندسية والتمريضية والصحة والمياه مبدياً اعجابه بالتطور الهائل لمدينة أم الجمال الاثرية والاهتمام الواضح من قبل بلدية أـم الجمال مبيناً بأن ما شاهده من اهتمام وتوثيق للحقب المختلفة التي حكمت في أم الجمال من رومانية , وبيزنطية , واسلامية انعكست على قيمة التراث الحضاري للمنطقة وأهميتها التاريخية .

واستعرض السيد الرحيبة أهمية المنطقة كونها تعد احدى المناطق الاثرية في محافظة المفرق وتميزت ببوابات صخرية في غاية الروعة تعود للعصر النبطي الروماني البيزنطي مستعرضاً المشاريع التي ستقوم بها البلدية من أجل المحافظة هذا التراث الحضاري العريق .

وتجول رئيس الجامعة يرافقه نائب الرئيس للشؤون الادارية الأستاذ الدكتور اسماعيل عبابنة , ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية الأستاذ الدكتور حسين الزيود , ونائب الرئيس لشؤون الاستثمار الأستاذ الدكتور عمر العطين , ومساعد الرئيس لشؤون التطوير السيد مقبل الشرفات , في المنطقة الاثرية واستمع الى ايجاز مفصل من قبل المعنيين في المنطقة الاثرية والجهود المبذولة للمحافظة على التراث الحضاري .

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