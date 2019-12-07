وطنا اليوم-عمان:بحثت جامعة عمان العربية زيادة فرص التعاون الأكاديمي مع السفارة المكسيكية، في مجالات التعليم وتبادل الطلبة.

والتقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم اليوم الأربعاء السفير المكسيكي في عمان روبيرتو رودريغيز ، بحضور نائب السفير المكسيكي وزير أبيل أباركا – أيالا، ومن الجامعة مدير المكتب الدولي والعلاقات الخارجية الأستاذ الدكتور محمد عطير، وعضو هيئة التدريس الدكتورة سهيلة بنات.

وجرى خلال اللقاء، استعراض تاريخ ونشأة الجامعة، والفرص التعليمية التعلمية المتاحة للدارسين في الجامعة، وتحديدا في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ضمن تخصص يدرس في كلية الآداب والعلوم، فضلا عن بحث تعزيز فرص تبادل الطلبة في إطار فتح مجالات جديدة للتعاون مع الجامعات المكسيكية، وتعزيز تبادل المعرفة من خلال التعلم الالكتروني بين جامعة عمان العربية والجامعات المكسيكية.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الدكتور ماهر سليم إن جامعة عمان العربية وباعتبارها مؤسسة تعليم عال أردنية ريادية تعمل على التشبيك مع الجامعات العالمية المرموقة ومنها المكسيكية متطلعة من خلال هذه الجهود لإتاحة مزيد من الفرص لطلبتها والباحثين للدراسة والتعمق في ميادين المعرفة، تحقيقا لأهدافها المنشودة ضمن رؤيتها ورسالتها.

من جهته ثمن السفير المكسيكي روبيرتو رودريغيز الجهود التي تصبو من خلالها جامعة عمان العربية للارتقاء بمستوى التعليم في الاردن من خلال دمج المسارين التعليمي والتعلمي لضمان مخرجات منافسة في سوق العمل، فضلا عن تكريس الريادية في كل مناهجها الدراسية، ومناهجها الأكاديمية، لضمان طالب مؤهل للمستقبل، معربا في ذات الوقت عن تطلعه أن تكون هذه اللقاءات باكورة لمزيد من التعاون بين الجامعات الأردنية والمكسيكية.

وجال الوفد المكسيكي على مرافق الجامعة ومنها المكتبة، وكليتي الصيدلة والهندسة، واطلعوا على مستوى التعليم وجودة التعليم في المختبرات.







