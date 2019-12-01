وطنا اليوم-عمان:استضاف نادي جامعة البترا ضمن فعاليات صالون البترا الثقافي محاضرة "الكيمياء والحياة" لدكتور الكيمياء العضوية السابق في الجامعة الأردنية عادل جرار، والذي يعد من مؤسسي قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية.

واستعرض جرار تعريف علم الكيمياء وأصل التسمية وتداخلاته مع المعارف الأخرى كعلم المواد والطاقة والتغذية والصناعة والأسلحة البيولوجية والكيميائية. وحضر اللقاء كل من رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية في نادي الجامعة وعميد كلية الآداب والعلوم والهيئة التدريسية في قسم الكيمياء والذي اصطحبوا معهم جمع من طلبة قسم الكيمياء في السنة الرابعة. وقد دار نقاش واستفسارات من الحضور حول كيمياء الأشياء واسرارها. وتمنى الحضور للعالم الجليل د. جرار العمر المديد حيث يبلغ من العمر ثماني وثمانون عام.