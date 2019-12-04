الرئيسية | شباب و جامعات جامعة البترا تستضيف محاضرة عن تنفيذ المساكن بالقصب والبردى في العراق

وطنا اليوم-عمان:استضافت كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا محاضرة للدكتور العراقي أحمد رشيد بعنوان " تكاملية المدن المستدامة في الاهوار" في مسرح جعفر طوقان بكلية العمارة والتصميم. ويرأس رشيد قسم هندسة العمارة في كليه الهندسة بجامعة المثنى العراقية وقدم محاضرته أمام طلبة وأساتذة قسم التصميم الداخلي بجامعة البترا. واستضاف قسم التصميم الداخلي بجامعة البترا المحاضر ضمن متطلبات مادة تحليل ونقد التصميم الداخلي بإشراف الدكتورة ميادة فهمي. واستعرض رشيد الجوانب الثلاث للاستدامة وهي الجانب البيئي والاجتماعي والاقتصادي، مستعرضًا طرق تنفيذ المساكن من قصب وبردي الاهوار وطرق العيش فيها بأشكالها المختلفة. وحضر المحاضرة كل من رئيس قسم التصميم الداخلي د. نزار حداد ود. مياده فهمي منسق الفعالية ود. ياسين العيساوي ومنى الانصاري والمدرس علاء عيسى ود. لمى ابو حسان من قسم هندسة العمارة والمدرسة لبنى العساف من قسم التصميم الجرافيكي واستمتع الحضور بمعرفة مدينة عائمة على اهوار العراق وطرق استدامتها والعيش فيها

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