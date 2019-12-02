 وطنا نيوز -عمان الأهلية تشارك في معرض ومؤتمر HALAL EXPO 2019باسطنبول
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عمان الأهلية تشارك في معرض ومؤتمر HALAL EXPO 2019باسطنبول
التاريخ : 04-12-2019 04:24:10 المشاهدات: 1036

وطنا اليوم-شارك وفد من دائرة العلاقات العامة والدولية في جامعة عمان الأهلية بفعاليات مؤتمر منصة الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي / الوعي والاستدامة "HALAL EXPO 2019" الذي عقد في اسطنبول – تركيا.

وقد نظم على هامش المؤتمر الذي استمر خلال الفترة 28/11 – 2/12/2019  معرضاً لاستقطاب الطلبة شارك فيه عدد من الجامعات على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث قدم الوفد تعريفاً بالجامعة والتخصصات المطروحة والمستحدثة، والتي تواكب تطورات العصر كتصميم الوسائط المتعددة، التربية البدنية والصحية وعلم التجميل وغيرها من التخصصات.


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