الرئيسية | شباب و جامعات جامعة البترا وشركة دار الدرر توقعان مذكرة تفاهم لتسويق اختراعات الجامعة

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة البترا وشركة دار الدرر للنشر والتنمية البشرية مذكرة تفاهم في مجال تسويق المشاريع التكنولوجية المتقدمة سواء كانت مسجلة كبراءة اختراع أو نتاج بحث علمي، والبحث عن ممول لهذه المشاريع من الأردن أو من خارجه بعد دراستها بكافة ابعادها ليتحقق بعد ذلك انشاء شركات صغيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني الأردني، و قد وقع الاتفاقية عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتورة نهى الخليلي بالإنابة عن رئيس جامعة البترا والسيد ناجح عودة مدير شركة دار الدر للنشر والتنمية البشرية، هذا وقد حضر توقيع الاتفاقية من جامعة البترا الدكتور خليل عمر مدير مركز الإبداع والريادة، والدكتور علي المقوسي مدير مكتب التمويل الخارجي للمشاريع البحثية، والدكتور وائل هادي رئيس قسمي نظم و أمن المعلومات

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