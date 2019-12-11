ندوة في عمان العربية حول التوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات

وطنا اليوم-عمان:نظمت كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في جامعة عمان العربية بالتعاون مع شركة البرمجيات المتقنة ندوة حول "التوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات".

وعرض الخبراء في الندوة التي أدارها رئيس قسمي علم الحاسوب ونظم المعلومات الحاسوبية الأستاذ الدكتور محمد عطير، وشارك فيها الأساتذة محمد عوض الله، فراس السلمان، ومحمد سلام؛ خطوات البرمجة الاساسية والحديثة كالاندرويد، وكيفية إعداد تطبيقات حديثة تواكب العصر الحالي، وكيفية جذب المستخدمين من خلال الابداع في تصميم التطبيقات الذكية.

وكشف الدكتور عطير، على هامش الندوة، أن كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية وقعت اتفاقية مع شركة البرمجيات المتقنة لتأهيل وتدريب الطلبة على البرمجيات الحديثة وتصميم التطبيقات الذكية وهم على مقاعد الدراسة تمهيداً لزيادة فرصهم في الحصول على وظائف عند تخرّجهـم.

ويأتي عقد هذه الندوة لإطلاع الطلبة على أحدث المستجدات التكنولوجيّة في سوق العمل وتوعية الطلبة لها، من أجل سد الفجوة التي قد تحدث ما بين الجانب النظري من جهة والجانب التطبيقي من جهة أخرى.

وفي نهاية الندوة جرى حوار ونقاس موسعين، تركز حول كيف تطور لغة البرمجة وانواع انظمة الحماية المتبعة لحماية قاعدة المعلومات