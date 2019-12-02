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جامعة البترا تنظم لقاء تعاوني مع منتجع هيلتون البحر الميت
وطنا اليوم-عمان:نظمت كلية العلوم والإدارية والمالية بجامعة البترا لقاءً تعاونيًا مع فندق ومنتجع هيلتون البحر الميت، وقدمت مساعدة مدير التدريب والتطوير في منتجع هيلتون روزا نعمة شرحًا لطلبة الكلية عن فرص تدريب وتوظيف خريجي الكلية، إلى جانب شرح مفصل عن كيفية تقديم الطلبات للالتحاق بهذه البرامج.
ويمكن للطلبة المهتمين زيارة الموقع التالي لبرامج التدريب والتوظيف
https://jobs.hilton.com/universities/middle-east-africa.php
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