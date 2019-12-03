اشهار كتاب لعضو هيئة تدريس في عمان العربية ... الكاريزما والقيادة

وطنا اليوم-عمان:أقيم في المكتبة الوطنية حفل توقيع إشهار كتاب لعضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في جامعة عامان العربية الدكتورة رهام المومني بعنوان: الكاريزما والقيادة، بحضور عدد من النخب الأكاديمية والسياسية رفيعة المستوى.

وتضمن الكتاب ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول القيادة وأنواعها، والثاني الكاريزما والشخصية الكاريزمية ومحدداتها والعلاقة بينهما وأهمية التعريف بالعلاقة الوثيقة بين الشخصية والكاريزما، أما المبحث الثالث تناول بعض الشخصيات القيادية التي أثرت في محيطها الإنساني والتي لها دلالات ومعان واضحة في ترك بصمة بارزة خلدها التاريخ .

وقال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران خلال حفل الإشهار الذي أداره الإعلامي صدام المجالي، أن الكتاب يتناول عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالشخصية الكاريزمية ودورها في القيادة، ويعرج على عدد من المسائل في مقدمتها الشخصية وتعريفها من زوايا مختلفة ثم دور الإنسان ذاته في بناء شخصيته وتطويرها ، والشخصية الكارزمية ، وموضوع القيادة وسمات الشخصية القيادية وأمثلة متنوعة من مجالات مختلفة مثل الملكة رانيا وغاندي ونيلسون منديلا وجيفارا والملك الراحل حسين وغيرهم .

وبين أن الكاتبة قد تناولت في موضوع الشخصية العوامل المؤثرة في تكوينها وتطويرها ووجهة نظر علماء النفس وعلماء الاجتماع ودور الإنسان ذاته في بناء الشخصية .

وقالت الدكتور رهام المومني أن هذا الكتاب جاء في البحث والتحليل عن الشخصية الكارزمية التي تعود الى الواقع العالمي المنكوس حيث بات الانسان يعيش غريبا معزولا عن أعماق ذاته .







