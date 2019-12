الرئيسية | شباب و جامعات كلية العمارة والتصميم تحقق مشاركة متميزة في مسابقات محلية ودولية

وطنا اليوم-عمان:حقق طلبة كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا مشاركات متميزة في عدد المسابقات المحلية والدولية، حيث فاز مشروعان من الجامعة بجوائز مسابقة "العمارة العالمية" في دورتها الثانية والثلاثون، وهما مشروع الطالبة فرح الصمادي "Rum 360" بإشراف الدكتورة ليلى البسطامي ومشروع الطالب عبد الله النتشه "The dead sea memorial" إشراف الدكتورة هدير ميرزا ومشروع الطالب علي السرخي "eco village " بإشراف الدكتور خالد طرزي في الدورة 32 من المسابقة. وترشحت مشاريع من كلية العمارة والتصميم للمنافسة في عدد من المسابقات المحلية والدولية، حيث ترشح مشروعان للمنافسة الدولية في مسابقة جائزة "تميز الدولية" وجاء المشروع الأول بعنوان "the missing era" للطالب أحمد الشرفاء وجاء المشروع الثاني بعنوان " Dead Sea memorial" للطالب عبد الله النتشة والمشروعان بإشراف الدكتورة هدير مرزه، وجاءت مشاركة كلية العمارة بجامعة البترا للمنافسة في هذه المسابقة مع أكثر من 908 مشروع عالمي مقدمة من 151 جامعة من 64 دولة. وترشح مشروع الطالبة آمنه الشيخلي " Al Mashouqa “development of the archeological site of Samara من إشراف المهندس رعد عيسوة للقائمة القصيرة لأحسن 13 مشروع تخرج عن فئة مشاريع التخرج العراقية. وعلى صعيد المحلي ضمن مسابقة نقابة المهندسين لمشاريع التخرج ترشح مشروع الطالب أحمد الشرفاء عن مشروع " the missing era " من إشراف الدكتورة هدير مرزه للقائمة النهائية ضمن أحسن 15 مشروع من المشاركين من الجامعات الأردنية والفلسطينية. وتأهلت خريجة جامعة البترا المهندسة زينب منعم الربيعي في مسابقة "تميز- ديوان" لتصميم حديقة الأمة في بغداد ضمن أفضل 20 مشروع من 99 مشروع مقدم من 29 دولة لتسجل ضمن القائمة القصيرة المرشحة للجائزة وتدخل المنافسة ضمن المكاتب والشركات العالمية المتخصص. وقالت عميدة كلية العمارة والتصميم الدكتورة فاطمة النمري إن "هذه الإنجازات تضاف إلى رصيد كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا المميز من المشاركات الفائزة في السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن "كلية العمارة والتصميم تشجع طلبتها على المشاركة سنويًا في المسابقات الدولية والإقليمية والمحلية لما تمثله هذه المسابقات من محفز للطلبة على الإبداع والتميز".





























