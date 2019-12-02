طلبة فيلادلفيا يحاورون النائب مصطفى ياغي

وطنا اليوم-عمان:شارك مجموعة من طلبة جامعة فيلادلفيا في الورشة التدريبية " قوة التفاوض" التي نظمتها المؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتنمية بالتعاون مع رابطة الإعلام البيئي والجمعية الثقافية للشباب والطفولة والتي استمرت ثلاثة ايام.

وشارك الطلبة في الحوار مع النائب مصطفى ياغي عضو مجلس النواب الأردني الذي تحدث عن قوة التفاوض من خلال تجربته الذاتية وقدم عدة قضايا للحوار مع الطلبة في كيفية التفاوض عليها .

وشارك الطلبة في النقاش وتبادل الآراء ، وقال الدكتور عدنان الطوباسي أستاذ علم النفس والارشاد المساعد في جامعة فيلادلفيا ، الرئيس العام للمؤسسة أن هذه الحوارات تثري الطلبة وتساهم مساهمة فاعلة في صقل وتنمية شخصيتهم .