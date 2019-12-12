 وطنا نيوز -قبول أعداد متزايدة من الطلبة العراقيين في عمان العربية
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قبول أعداد متزايدة من الطلبة العراقيين في عمان العربية
التاريخ : 03-12-2019 10:13:12 المشاهدات: 352

وطنا اليوم-عمان: بحث رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم والملحق الثقافي العراقي الأستاذ الدكتور حيدر كامل زيدان سبل التعاون في المجالات الاكاديمية والثقافية والبحثية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره السكرتير الثاني والمستشار القانوني في السفارة العراقية الأستاذ وسام زيدان بحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية والبحثية مع مؤسسات التعليم العالي العراقية وسبل تطويرها، وامكانية قبول أعداد متزايدة من الطلبة العراقيين في جامعة عمان العربية.

وأثنى رئيس الجامعة على الدور التشاركي الذي تلتزم به الملحقية الثقافية العراقية في متابعة شؤون طلبتها، مشيدا بالأداء الاكاديمي للطلبة العراقيين واندماجهم بإمتياز في الجسم الطلابي، ويدرس حاليا في الجامعة (250) طالب وطالبة في كليات الجامعة المختلفة.

وأشاد الملحق الثقافي العراقي بالجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة لانجاح عملية التعليم والتعلم لطلبتها والارتقاء بالمخرجات الاكاديمية وربط الجوانب النظرية بالعملية في العملية التعليمية.

 


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