جوجل العالمية تقيم ورشه عمل في جامعه البترا

وطنا اليوم-عمان:اقام قسم التصميم الجرافيكي بكلية العمارة والتصميم في جامعة البترا ورشه عمل عن التسويق الرقمي Digital Marketing قدمها السيد عميد عوض مندوبا عن مكتب جوجل بالشرق الاوسط والموجود في دبي ،

وتطرق المحاضر لأهمية التسويق الرقمي وطرق عرض الإعلانات الإلكترونية وعمليه ترقيه المواقع الإلكترونية على محرك البحث جوجل.

حيث لاقت الورشة اقبلا كبيرا من الهيئة التدريسية والإدارية ومن الطلاب، وحازت على نقاشات متنوعة حول أهمية التسويق الالكتروني في العالم وكيفية التعامل معه.

وفي نهاية الورشة قدم المحاضر شهادات حضور اون لاين من جوجل.

وسلمت عميدة كلية العمارة والتصميم الدكتورة / فاطمة النمري درع الجامعة التقدير للسيد عوض







