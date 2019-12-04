 وطنا نيوز -جوجل العالمية تقيم ورشه عمل في جامعه البترا
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جوجل العالمية تقيم ورشه عمل في جامعه البترا
التاريخ : 02-12-2019 02:25:47 المشاهدات: 1659

وطنا اليوم-عمان:اقام قسم التصميم الجرافيكي بكلية العمارة والتصميم في جامعة البترا ورشه عمل عن التسويق الرقمي Digital  Marketing   قدمها السيد عميد عوض مندوبا عن مكتب جوجل بالشرق الاوسط  والموجود في دبي ،

وتطرق المحاضر لأهمية التسويق الرقمي وطرق عرض الإعلانات الإلكترونية وعمليه ترقيه المواقع الإلكترونية على محرك البحث جوجل.

حيث لاقت الورشة اقبلا كبيرا من الهيئة التدريسية والإدارية ومن الطلاب، وحازت على نقاشات متنوعة حول أهمية التسويق الالكتروني في العالم وكيفية التعامل معه.

وفي نهاية الورشة  قدم المحاضر شهادات حضور اون لاين من جوجل.

وسلمت عميدة كلية العمارة والتصميم الدكتورة / فاطمة النمري درع الجامعة التقدير للسيد عوض










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