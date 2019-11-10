 وطنا نيوز -فيلادلفيا تقيم بطولة مفتوحة في كرة القدم لطلبة الجامعة
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فيلادلفيا تقيم بطولة مفتوحة في كرة القدم لطلبة الجامعة
التاريخ : 02-12-2019 02:24:29 المشاهدات: 1481

وطنا اليوم-عمان:انطلاقا من دور فلسفة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة في صقل شخصية الطالب في تنمية مواهبه وتعزيز مشاركته في الأنشطة الرياضية واللامنهجية تنظم دائرة النشاطات الرياضية في عمادة شؤون الطلبة ،بطولة مفتوحة في كرة القدم انطلقت بتاريخ 10/11/2019 ومستمرة لغاية 15/12/2019 يشارك بها 320 طالباً تنافسوا ضمن فرق منظمة بإشراف من مشرفي دائرة الأنشطة الرياضية حيث تجري جميع المباريات في صالة فيلادلفيا الرياضية. 

وتأتي هذه المباريات تنفيذًا لخطة دائرة الأنشطة الرياضية للعام الجامعي 2019/2020، وتحظى هذه المباريات بمتابعة من قبل عميد شؤون الطلبة ومساعده ومدير دائرة الأنشطة الرياضية، هذا وستحدد موعد المباراة النهائية لاحقاً وبرعاية رئيس الجامعة.  



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