جامعة فيلادلفيا تكرم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي من طلبة المدارس

وطنا اليوم-عمان:برعاية الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيلادلفيا وبحضور الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار رئيس الجامعة، نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة حفلاً كبيرًا لإعلان نتائج الفائزين من طلبة مدارس المملكة في مسابقة الإبداع الأدبي في مجالات (القصة، الخاطرة، المقالة، التأليف الشعري، الإلقاء الشعري، المسرح، التحقيق الصحفي).

وقد افتتح الحفل الذي أدارته الأستاذة إيمان بطاينة المدرسة في قسم التصميم الداخلي بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب عبد الرحمن شعبان من جامعة فيلادلفيا، ثم قدمت الطالبة حلا قبلان من مدرسة المغير الثانوية للبنات – قصبة إربد، قصيدة شعرية عن القدس، وعن المشاركين ألقت الدكتورة عبير العبداللات من مدارس الإبداع التربوي – تربية لواء الجامعة، كلمة عبرت فيها عن شكرها لجامعة فيلادلفيا لقاء عنايتها بالمبدعين من طلبة المدارس.

وفي كلمته أكد الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة ضرورة الاستمرار بمثل هذه المسابقات التي تشجع طلبة المدارس وتنمي مواهبهم وتعززها، متوجهاً بالشكر لجميع القائمين على هذه المسابقات من موظفي عمادة شؤون الطلبة والمشرفين على الطلبة في مدارسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين من الطلبة زاد على (600) مشارك من مدارس المملكة كافة بما فيها المدارس التابعة للقوات المسلحة. وفي ختام الحفل وزع الدكتور مروان كمال راعي الحفل الجوائز على المشاركين.







