 وطنا نيوز -جامعة فيلادلفيا تكرم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي من طلبة المدارس
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
جامعة فيلادلفيا تكرم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي من طلبة المدارس
التاريخ : 02-12-2019 11:24:58 المشاهدات: 1140

وطنا اليوم-عمان:برعاية الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيلادلفيا وبحضور الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار رئيس الجامعة، نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة حفلاً كبيرًا لإعلان نتائج الفائزين من طلبة مدارس المملكة في مسابقة الإبداع الأدبي في مجالات (القصة، الخاطرة، المقالة، التأليف الشعري، الإلقاء الشعري، المسرح، التحقيق الصحفي).

وقد افتتح الحفل الذي أدارته الأستاذة إيمان بطاينة المدرسة في قسم التصميم الداخلي بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب عبد الرحمن شعبان من جامعة فيلادلفيا، ثم قدمت الطالبة حلا قبلان من مدرسة المغير الثانوية للبنات – قصبة إربد، قصيدة شعرية عن القدس، وعن المشاركين ألقت الدكتورة عبير العبداللات من مدارس الإبداع التربوي – تربية لواء الجامعة، كلمة عبرت فيها عن شكرها لجامعة فيلادلفيا لقاء عنايتها بالمبدعين من طلبة المدارس.

وفي كلمته أكد الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة ضرورة الاستمرار بمثل هذه المسابقات التي تشجع طلبة المدارس وتنمي مواهبهم وتعززها، متوجهاً بالشكر لجميع القائمين على هذه المسابقات من موظفي عمادة شؤون الطلبة والمشرفين على الطلبة في مدارسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين من الطلبة زاد على (600) مشارك من مدارس المملكة كافة بما فيها المدارس التابعة للقوات المسلحة. وفي ختام الحفل وزع الدكتور مروان كمال راعي الحفل الجوائز على المشاركين.









تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق