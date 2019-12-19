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علاقات عمان العربية تنعى شقيق الزميل نور الدين الروسان
وطنا اليوم-عمان:نعى دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله "قاسم محمد الروسان" شقيق زميلهم نور الدين الروسان.
وتتقدم أسرة دائرة الإعلام والعلاقات العامة من زميلهم نور الدين الروسان ومن وآل الروسان الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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