مكتبة جامعة البترا تنظم دورة تدريبية عن استخدام البيانات المتخصصة بالصيدلة

وطنا اليوم-عمان:نظمت مكتبة جامعه البترا دورة تدريبية عن استخدام البيانات المتخصصة بالصيدلة بالتعاون مع شركة تكنولودج قدمتها الدكتورة غادة الخياط ، لطلبة كلية الصيدلة تهدف الى التدريب على استخدام قواعد البيانات الخاصة بالصيدلة والوصول الى الأبحاث والكتب الالكترونية والدراسات الدوائية

وشارك في الدورة عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي المكتبة وطالبوا باستمرار عقد مثل هذه الدورات لما لها من فائدة كبيرة







