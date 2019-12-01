جامعة فيلادلفيا تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي

وطنا اليوم-عمان:كرم الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور فؤاد السرطاوي نائب الرئيس والأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار الرئيس الطلبة الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها جامعة فيلادلفيا، واستمرت لمدة أسبوعين، بإشراف الأستاذة إيمان بطاينة مشرفة المرسم الجامعي، حيث شارك في المسابقة عدد من الطلبة، وقد شكلت لجنة لتحكيم الصور برئاسة الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة، حيث فاز الطلبة : عبد الرزاق سلطان، مأمون المحاميد، نوال المحسن .

وفي نهاية التكريم وزع الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة الجوائز على الفائزين، مؤكدًا أهمية المسابقة، لكونها تبعث روح المنافسة الحرة في نفوس الطلبة وتعزز مواهبهم وتصقلها، وهذا يعد من أسمى أهداف الجامعة إلى جانب التعليم.

وتجدر الاشارة انه سيتم اختيار عدد من الصور المتميزة لتحميلها على الموقع الإلكتروني وصفحة الفيس بوك الخاص بالجامعة.