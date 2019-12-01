مشاركة متميزة لجامعة عمان الاهلية بمعرض عُمان للتعليم العالي

وطنا اليوم-عمان:بتوجيهات من الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين بجامعة عمان الاهلية ومتابعة وإشراف الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية المساندة ومدير دائرة القبول والتسجيل، شاركت جامعة عمان الاهلية بالتعاون مع مكتبها في مسقط / سلطنة عُمان، بمعرض عُمان للتعليم العالي (ايدو تراك عُمان) والذي أقيم في مدينة مسقط مؤخراً بمشاركة اكثر من ١٥٠ من مؤسسات تعليم عالي عُمانية وعربية وعالمية من أمريكا واوروبا وشرق اسيا.

وكانت جامعة عمان الاهلية الجامعة الأردنية الوحيدة التي شاركت في المعرض للمرة الثالثة على التوالي.

وقد افتتح المعرض وزير التعليم العالي العُماني الذي زار جناح الجامعة وابدى اعجابه بما وصلت اليه من تطور وازدهار وأشاد بسمعتها المرموقة وتخصصاتها المتميزة والتسهيلات التي تقدمها للطلبة العمانيين. وقد شهد جناح الجامعة زيارة عدد كبير من طلبة المدارس والمسؤولين والأهالي.

وقام مكتب الجامعة في مسقط بعرض فيلم ترويجي عن الجامعة وكلياتها وتخصصاتها ومرافقها ونشاطاتها والخدمات المميزة التي تقدمها الجامعة لطلبة سلطنة عُمان الشقيقة، حيث ابدى الطلبة اهتمامهم في الالتحاق في الجامعة.

كما تم زيارة عدد من المدارس في المناطق الشرقية من السلطنة، والتقى الوفد مدراء المدارس وطلبتها وقدم عرضا تفصيليا عن الجامعة والخدمات التي تقدمها لطلبة سلطنة عُمان الشقيقة، وابدى الطلبة اهتمامهم بالالتحاق بالجامعة في تخصصاتها المتعددة.