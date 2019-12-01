الرئيسية | شباب و جامعات اتفاقية تعاون اكاديمي بين عمان الاهلية وجامعة موسكو الحكومية

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان وجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية الروسية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور فكتور سادوفنج اتفاقية تعاون اكاديمي في مجال البحث العلمي، وتبادل خبرات التدريس والتعليم الإلكتروني. وذلك اثناء انعقاد الملتقى الثاني للجامعات العربية و الجامعات الروسية في العاصمة الروسية موسكو.

والجدير بالذكر أن جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية تحتل المرتبة الأولى على الجامعات الروسية و84 على العالم

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