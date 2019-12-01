 وطنا نيوز -طلبة فيلادلفيا يشاركون في جلسة حوارية مع دولة رئيس الوزراء
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طلبة فيلادلفيا يشاركون في جلسة حوارية مع دولة رئيس الوزراء
التاريخ : 01-12-2019 12:59:09 المشاهدات: 834

وطنا اليوم-عمان:شارك عدد من طلبة جامعة فيلادلفيا في لقاء حواري  مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكان بعنوان " الموازنة العامة وأولويات الحكومة " بدعوة من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ، وبحضور عدد من الطاقم الوزاري في المركز الثقافي الملكي .

وأشار الرزاز في حديثه خلال اللقاء الذي حضره طلبة من كلية الحقوق وهم : راية غازي عنبه ورنا غازي عنبه وعبد الله فهد السخني وعلي اسامه شحادة وخالد الجعبري ومهند الرفاعي ومن كلية الهندسة الطالب صبحي الخطيب، الى ضرورة وضع خطة واضحة للوصول الى الاستقلال الاقتصادي والمالي والاعتماد على الذات . كما أكد دولته على ضرورة إعادة النظر في الرواتب والأجور التي يتقاضاها القطاع العام وان الاستماع الى شكوى المواطن يجب ان تكون من أهم الخدمات التي تقدم من قبل الحكومة .

وتطرق دولته الى ضرورة الارتقاء بالصحة والتعليم والنقل العام ،مشيراً في الوقت ذاته الى ان الحكومة تهدف في موازنتها لعام 2020 الى عدم زيادة الضرائب على المواطن الاردني وتحسين الاجور والخدمات الحكومية .

وتأتي مشاركة فيلادلفيا تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة اشراك الشباب في الحياة السياسية وواقع الحكومة .



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