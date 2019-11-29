 وطنا نيوز -طلبة "عمان العربية" يزورون ضريح وصفي التل
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طلبة "عمان العربية" يزورون ضريح وصفي التل
التاريخ : 30-11-2019 02:20:28 المشاهدات: 875

وطنا اليوم- عمان – زار وفد من الطلبة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان العربية ضريح الشهيد وصفي التل بمناسبة مرور ٤٨عاما على استشهاده. 

وقرأ الطلبة الفاتحة على روح الشهيد الطاهرة، ووضعوا أكليل زهور على الضريح؛ مطلعين على الانجازات الوطنية التي تحققت في عهده والتي عززت روح الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.

 وتأتي هذه المبادرة في إطار تشبيك طلبة الجامعة مع القضايا الوطنية، ضمن مادة الريادة والإبداع التي يشرف عليها مركز الاعمال الريادية والمبادرات المجتمعية في الجامعة.


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