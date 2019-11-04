الرئيسية | شباب و جامعات تمريض فيلادلفيا تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض السكري

وطنا اليوم-عمان:بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكّري والذي يصادف 14 نوفمبر واستخدام المضادات الحيويّة الذي يصادف 18-24 نوفمبر من كل عام. قامت كليّة التمريض بإشراف فريق طلبة RN Team Helperبنشاطات طبّية داخل الكلية للطلبة, وتضمّنت هذه النشاطات أخذ قراءة لمستوى السكّر وضغط الدم والتوعية بخطر كثرة استخدام المضادات الحيوية وتأثيرها على جسم الانسان, بالإضافة الى توزيع عبارات ونشرات طبيّة وحملة توعويّة على مستوى الجامعة نفذت في أغلب كليّات الجامعة. وقد نالت هذه الحملات الدعم اللازم من كادر كليّة التمريض ممثلة بعميدتها الدكتورة فدوى الحلايقة التي أكدت على اهمية هذه النشاطات للارتقاء بمستوى الوعي و العلم لدى الطلّاب.















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