عتصام فريد من نوعه في الجامعة الهاشمية

وطنا اليوم-عمان:نفذ عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الهاشمية وقفة سلمية صامتة، احتجاجاً على سياسة إدارة الجامعة في مواضيع تمس الأمن الوظيفي وحق الترقي لأعضاء هيئة التدريس، والازدواجية في التعامل، وفق قولهم.

ورفع أعضاء هيئة التدريس عدداً من الشعارات المكتوبة والتي يعبرون فيها عن تنديدهم بسياسة الانتقام و تأخير ترقيات أعضاء هيئة التدريس وإساءة بعض العمداء لأعضاء هيئة التدريس وعدم وجود المؤسسية في التعامل مع قضايا و مجتمع الجامعة، ومن هذه الشعارات:

- لماذا التأخير في ترقيات أعضاء هيئة التدريس

- لا لسياسة الانتقام

- مجلس الأمناء يمثلنا

- مباني الجامعة ليست حكراً لأحد

- إساءة العميد لأعضاء هيئة التدريس

- أين المؤسسية في العمل.