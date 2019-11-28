أعمال فيلادلفيا في زيارة لمحافظة جرش

وطنا اليوم-عمان:تحقيقاً لأهداف كلية الأعمال المستمدة من رسالة جامعة فيلادلفيا في مجال التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ، وبتوجيه من رئاسة الجامعة بزيادة الاهتمام بنشاطات البحث العلمي الذي يعتبر من العوامل الاساسية في تحقيق التقدم والتفوق في كافة المستويات. قامت لجنة البحث العلمي في الكلية ممثلة برئيسها وعضو مجلس البحث العلمي في الجامعة الدكتور عبدالنافع الزرري وعضوية كل من الدكتور جعفر صوالحة والدكتور محمود ابو عرا والمدرسة هبة الجلابنة بزيارة ميدانية لمحافظة جرش ، حيث التقى الوفد بعطوفة الاستاذ عاطف العبادي محافظ جرش الذي رحب بالوفد وأشاد بمكانة دور جامعة فيلادلفيا وسمعتها العلمية ومساهمتها في التنمية بحضور مساعده الاستاذ رامي البدر وعضو مجلس محافظة جرش المحامي محمود العفيف ومدراء الدوائر الحكومية في جرش الدكتور راضي الشناق مدير التربية والدكتور عماد عياصرة مدير الزراعة والمهندس حكم الدويري مدير غرفة التجارة والصناعة والتموين والسيد فراس الخطاطبة مدير السياحة ، وهدف اللقاء الى تعرف لجنة البحث العلمي في كلية الاعمال على المشاكل والمعوقات التي تواجهها هذه القطاعات وامكانية مساهمة الجامعة في حل تلك المشاكل من خلال البحوث والدراسات التطبيقية وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة والمشاركة في المناسبات والاحتفالات من خلال الاستفادة من الخدمات المختلفة المتوفرة في الجامعة .

وفي ختام اللقاء شكر رئيس الوفد من فيلادلفيا عطوفة محافظ جرش ومساعده ورؤساء الدوائر على حفاوة الاستقبال ، حيث اكد الحاضرون على دور جامعة فيلادلفيا ومستقبل التعاون معها باعتبارها من الشركاء الحقيقين للمحافظة ، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التواصل بين الجامعة ومنظمات المجتمع المحلي في المحافظة وقيام الجامعة باستضافة اللقاء القادم للقطاعات المتخصصة في حرم الجامعة .







