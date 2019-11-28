جامعة البترا ومنظمة سبارك تعلنان نتائج الدورة الرابعة لمسابقة مخيم ريادة الأعمال

وطنا اليوم-عمان:رعى رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا إعلان نتائج المسابقة النهائية للمخيم التدريبي المكثف لريادة الأعمال، على مسرح الأنباط بجامعة البترا. والذي نظمته حاضنة الأعمال بجامعة البترا (سيق) ومنظمة سبارك. فيما افتتح الدكتور حسام برهم مدير حاضنة الأعمال الفعالية بتقديم الفرق المشاركة.

وفاز بالمركز الأول مشروع "مارثا اديو" للمشاركة المحامية رشا ابو شقدم ويتمثل بتطبيق للهواتف الذكية يستخدم الواقع المعزز لمساعدة الصم على التواصل وتعلم لغة الاشارة وتلقى جائزة تمويلية بقيمة 3500 دينار.

فيما فاز بالمركز الثاني مشروع "ار اسيست" للمشارك الملازم أول بدر الدهيدي ويتمثل بمنصة تهدف لتسهيل اجراءات الصيانة للطائرات باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز وتلقى جائزة تمويلية بقيمة 2500 دينار.

وفاز بالمركز الثالث مشروع "تري اون" للمشارك نديم فريحات ويتمثل بغرفة قياس ملابس إلكترونية تمكن المتسوق على شبكة الانترنت من تجربة قياس الملابس باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي وتلقى جائزة تمويلية بقيمة 1500 دينار.

وأعربت نائبة مدير حاضنة الأعمال بجامعة البترا الدكتورة تالا صلاح أبو حسين عن اعتزازها و فخرها بالمستوى الرفيع واداء الطلاب والخريجين عن طريق خلق المعرفة والتكنولوجيا ونشرهما، مؤكدة على رؤية جامعة البترا في إعداد الخريجين القادرين على المساهمة الإيجابية في خدمة مجتمعهم.

وجاء إعلان النتائج بعد مشاركة المتنافسين في فعاليات المخيم التدريبي الرابع للأعمال الريادية، والذي اختص بجمع المشاريع المعتمدة على تكنولوجيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في تطبيقات الأعمال، واستمرت فعالياته لثلاثة أسابيع لأصحاب الافكار الريادية من مختلف الجامعات وقطاعات الاعمال.

وتشكلت لجنة التحكيم من المدير التنفيذي لشركة "سيم لاب" اشرف سلطان، ومؤسس شركة "انتاج 360" مجدي القضاة واخصائي النمذجة ثلاثية الابعاد أغار الرواشدة







