محاضرة في عمان العربية حول تصميم مشاريع منافسة وريادية في القطاع الاكاديمي

وطنا اليوم-عمان:نظمت في جامعة عمان العربية اليوم الاربعاء محاضرة حول تصميم وصياغة عروض مشاريع منافسة، وريادية.

وبين المحاضر الاستاذ الدكتور وليد سلامة، من جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، خلال المحاضرة التي حضرها رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم، وعمداء الكليات وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية؛ عناصر وشروط عروض المشاريع المنافسة، في مجال رفع القدرات في القطاع الاكاديمي.

وتأتي هذه المحاضرة التي أدارها مدير المكتب الدولي والعلاقات الخارجية الأستاذ الدكتور محمد عطير ضمن سلسلة محاضرات ينفذها برنامج ايراسموس + هو برنامج اتحاد أوروبي في مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة للفترة 2014-2020.

وفي بداية المحاضرة قال الاستاذ الدكتور سلامة أهمية المشاركات الدولية للجامعات في تصنيف الجامعات لارتباطه بظهور ومكانة الجامعات، مبينا أن هناك حماسا أظهرته الجامعات الاردنية في التقدم للمشاركة بالمشاريع الدولية تدلل عليه أرقام العام الماضي الذي شهد تقديم 78 مشروعا منها 34 مشروعا مرتبطا بالجامعة التي ترغب بإدارة وتنفيذ المشروع.

وعرض المحاضر عناصر ومكونات أي عرض لمشاريع منافسة ومنها الاهداف الواضحة، والفئات المستهدفة من المشروع والمحددة نوعا وكما، وتحليل الاحتياجات واهمية المعلومات وقاعدة البيانات في المجال المستهدف ضمن أي مشروع، وشروط تضمين المشروع ميزانية واضحة فضلا عن تضمين أي وسائل تقييم واضحة ومرتبطة بالاهداف المحددة للمشروع، فضلا عن كيفية ضمان ديمومته.

وفي هذا الصدد، شدد الدكتور سلامة لأهمية العمل ضمن فريق عمل لتحديد الادوار وضمان تصميم عروض مشاريع ناجحة ومقبولة من قبل المقيمين، مبينا أهمية أن يبين مصمم المشروع ويشرح بشكل واضح بماذا يختلف هذا المشروع عن غيره من المشاريع وماذا سيقدم في مجال رفع القدرات في القطاع الاكاديمي.

وجرى خلال المحاضرة تقديم نماذج من مشاريع برنامج إيراسموس+ والتي تم دعمها ومنها : استحداث برنامج ماجستير في هندسة الموارد المائية، ماجستير سريري متعدد التخصصات في علوم التأهيل، دعم تعليم اللاجئين في بلدان منطقة الشرق الأوسط. ضمان الجودة عبر الإنترنت واعتماد EUR-ACE للبرامج الهندسية في منطقة البحر المتوسط، تحديث منهجيات التدريس في التعليم العالي، تشجيع تشغيل الشباب في المناطق النائية، وتحديث إدارة الموارد البشرية.

ويهدف برنامج ايراسموس+ إلى تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في جميع مجالات التعليم والتدريب والشباب المختلفة، ورعاية الأفكار الجديدة، وجذب جهات فاعلة جديدة من عالم العمل والمجتمع المدني وتحفيز أشكال جديدة من التعاون، كما يهدف أيضاً إلى أن يصبح أداة أكثر فعالية لتلبية الاحتياجات الحقيقية فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي في أوروبا وخارجها.

وجرى خلال المحاضرة التفاعلية الاجابة عن أسئلة الحضور من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في المحاضرة، والتي تركزت حول كيفية مواجهة وأيجاد الحلول للتحديات أثناء تصميم عروض مشاريع منافسة وريادية في مجال العمل الاكاديمي.