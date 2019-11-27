طفل أردني يحصل على 17 شهادة في مجال التصميم

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وطنا اليوم-عمان:تمكن طفل أردني من الحصول على شهادات عدة في مجال التصميم الجرافيكي، من بينها شهادات بالدرجة المتوسطة ”دبلوم“، الأمر الذي أهله إلى أن يكون ”أصغر مصمم جرافيكي في الأردن“، وفق ما نقله موقع ارم نيوز الإماراتي .

وبحسب الموقع فقد حصد الطفل الاردني إبراهيم أبو حسين 17 شهادةً في مجال التصميم الجرافيكي، حيث درس الدبلوم في التصميم، ويتخصص في مجال تصميم اللوجو وبرنامجي الفوتوشوب والإليستريتور.

وقالت والدة الطفل أبو حسين البالغ من العمر (11 عامًا) إن ”ابنها نجح في الحصول على دورات مكثّفة في تصميم الجرافيك، ومنها الأتوكاد مستوى مبتدئ، ثم الأتوكاد 2 دي و3 دي، وهي برامج لإنشاء رسومات وتصاميم حاسوبية ثنائية وثلاثية الأبعاد“.

ويدرس الطفل إبراهيم حاليًا دورة في برنامج النمذجة ”ثري دي إس ماكس“، كما يطمح في الحصول على 100 شهادة في مجال تصميم الجرافيك، وإنهاء دراسة الدبلوم في التصميم الداخلي، قبل وصوله المرحلة الثانوية.

وعبرت والدته عن أمنيتها أن يحصل ابنها على الدعم الكافي لمواصلة نجاحه، والحصول على دورات متقدمة في مجال التصميم الجرافيكي، حتى يكون نموذجًا رائدًا.

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