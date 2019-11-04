لمسة وفاء مبادرة من طلبة عمان العربية لموظفي الامن الجامعي وعمال الوطن

وطنا اليوم-عمان:نفذ طلبة جامعة عمان العربية مبادرة استهدفت تكريم موظفي الأمن الجامعي وعمال الوطن، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وشارك في هذه المبادرة التي حملت اسم "لمسة وفاء"، ورعاها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم، فريق الطلبة المبدعون من كليات الجامعة المختلفة الذين يدرسون مساق الريادة والابداع في الجامعة الذي يهدف لتعزيز الاحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورماهر سليم إن هذه المبادرة تمثل تكريما لهذه الفئة التي تعمل لتوفير بيئة أكاديمية آمنة، معربا عن اعتزازه بالطلبة الذين نفذوا هذه المبادرة بإشراف من أعضاء هيئة التدريس وهم الدكتور جهاد المومني والدكتورة دانا الطبري، حيث تسهم المبادرات ومنها هذه المبادرة في تكريس صورة وسمعة طيبة عن الجامعة، كما تؤكد أن لا فرق بين أبناء هذه الجامعة.

وفي هذا الصدد قال المشرف على المبادرة الدكتور جهاد المومني إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من فكر ودافع طلابي، ليترجموا من خلالها على أرض الواقع ما نادت به توصيات مؤتمر المسؤولية المجتمعية الذي نفذ في الجامعة تشرين ثاني الحالي، مبينا أن الطلبة أظهروا حماسا في تنفيذ هذه المبادرة التي تمثل تقديرا عاليا لهذه الفئة من العاملين في الجامعة.

وأضاف أن هذه المبادرة تندرج تحت المسؤولية المجتمعية التي تحرص الجامعة على تكريسها منهجا وسلوكا في حياة الطالب الجامعي، داعيا الطلبة للانخراط بشكل فاعل في العمل المجتمعي وتنمية القدرات في تخطيط وتنفيذ المبادرات التي تعزز المسؤولية المجتمعية لديهم.

وتأتي هذه المبادرة، بحسب الطالب عبدالله السعود، بهدف تقدير جهود وعطاء موظفي الامن الجامعي وعمال الوطن، مثمنا دور الجامعة في دعم هذه المبادرة، في حين قالت الطالبة سعاد عبدالكريم عن الفريق الذي أطلق على نفسه اسم "فريق الطلبة المبدعون" إن المبادرة تأتي تقديرا لهذه الفئة التي تعمل بصمت، مؤكدة ان المبادرة ترسم البسمة على وجوه هذه الفئة التي تعمل على توفير بيئة آمنة في جامعتنا.

بدوره أعرب خالد خليفة،ممثلا للمكرمين، عن تقديرهم عاليا لهذا التكريم، الذي يجسد التقدير العالي لجميع العاملين في الجامعة والذي ينعكس على رفع سوية الاداء وتحقيق الانتماء الوظيفي لدى الجميع، موجها التهنئة بعودة السيادة الاردنية الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي تمثل عرضا وطنيا.







