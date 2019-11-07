الطلبة العُمانيون في عمان العربية يحتفلون بعيدهم الوطني (49)

وطنا اليوم-عمان:احتفل الطلبة العُمانيون في جامعة عمان العربية بالعيد الوطني التاسع والاربعين لسلطنة عُمان.

وتخلل الاحتفال الذي حضره رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم وعدد من أركان الملحقية الثقافية العُمانية، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية؛ الإشادة بالعلاقات الأخوية الأردنية العُمانية التي تربط البلدين، وبعودة السيادة الأردنية الكاملة على أراضي الباقورة والغمر.

وفي هذ الصدد، قال رئيس الجامعة إن الرسالة الاردنية والعربية من وراء استعادة الباقورة والغمر هو اننا كشعوب عربية أصحاب حق وقضايا عادلة لا نفرط بها مهما طال الزمن، وأن الحقوق العادلة تظل حية لا تموت ولا تتقادم مع الزمن طالما أصحابها يظلون في حالة من العمل المستمر في المطالبة بهذه الحقوق، مشيداً بالعلاقات الاردنية العُمانية العميقة جذورها في التاريخ بين البلدين والقيادتين والشعبين، موجها التهنئة للقيادة والشعب العُماني بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتضمن الاحتفال الذي نظمه الطلبة العُمانيون وعمادة شؤون الطلبة، عرض فيلم عن سلطنة عُمان وتاريخها وقيادتها وانجازاتها، كما تخلل الاحتفال تقديم عروض فلكلورية عُمانية كـ"فن البرعة"، و"اليولة العُمانية"، والقاء قصائد شعرية.

وفي هذا الصدد استذكر طالب الماجستير في القانون فراس النقبي، في كلمته بالنيابة عن الطلبة العُمانيين، منجزات بلاده لخدمة قضايا الأمة، معربا عن سعادته وفخره باستعادة "الباقورة والغمر ..لأحضان أراضينا .. وان يكون ذلك مقدمة لاستعادة كامل الحقوق".

ووجه الطالب النقبي نداء للشباب العربي لأن يعي دوره الكبير في بناء الوطن في مختلف الميادين والاسهام الايجابي في حركة التنمية الشاملة ، مثمنا عاليا دور جامعة عمان العربية وحرصها على دعم مسيرة الطلبة وتذليل الصعوبات أمامهم لأكمال مسيرتهم الدراسية.







