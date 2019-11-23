جامعة فيلادلفيا تستضيف الورشة التدريبية لبناء قدرات الأكاديميين

وطنا اليوم-عمان:استضافت جامعة فيلادلفيا الورشة التدريبية الثانية في برنامج تدريب الأكاديميين في بداية حياتهم المهنية بعنوان "التميز في البحث العلمي" يومي 20و21 تشرين الثاني 2019 والتي اطلقها المجلس الثقافي البريطاني وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهي سلسلة من الورشات التدريبية لبناء قدرات الأكاديميين.

وقد افتتح الورشة رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور معتز شيخ سالم، مرحبا بالضيوف المشاركين من مختلف الجامعات الأردنية، واستهل حديثه عن التعليم والتميز في التعليم لا سيما في الوقت الحاضر كما بين أن الإبداع والتميز والقدرة على التنافس أصبح كل ذلك عنوان المرحلة وشعارها ولذلك فإن دور الأستاذ في اكساب الطالب أولاً مهارات الإبداع والابتكار وثانيا دفع الطالب من خلال تحفيز مواهبه وامكاناته الدفينة ليكون مبدعاً أخذ يحتل أهمية متزايدة ليصبح من أهم المحاور للتعليم الجامعي".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة من الورش التدريبية، والتي أطلقها المجلس الثقافي البريطاني ضمن مشاريع التعليم العالي تهدف إلى بناء قدرات الأكاديميين في بداية حياتهم المهنية في الجامعات الأردنية في مجالات التدريس الحديث، والتميز في البحث العلمي بالإضافة الى المشاركة والقيادة، وهو ما تتضمنه أولويات وأهداف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الثقافي البريطاني التي تُعنى بتطوير التعليم الأكاديمي ومعطياته بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)







