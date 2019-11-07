العيسى يحاضر في جامعة البترا احتفاء بذكرى المولد النبوي

وطنا اليوم-عمان:احتفت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا بذكرى المولد النبوي بمحاضرة قدمها مفتي الأمن العام السابق اللواء الدكتور محمد العيسى في مسرح الأنباط في الجامعة.

وأشار العيسى إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفى بالمناسبات الدينية عندما هاجر إلى المدينة المنوّرة وعَلِم أنّ اليهود يصومون يوم عاشوراء فَرحاً وابتهاجاً بنجاة نبي الله موسى من فرعون في ذلك اليوم، فقال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم "نحن أحقّ بموسى منهم"، ونوى صيام يوم عاشوراء وحثّ الصّحابة على صِيامه.

وقال العيسى إن "محبة الرسول أساس الأيمان"، مضيفًا "الحديث عن الرسول مسؤولية كبيرة لا يمكن لمثلي ان يفي الرسول حقة في محاضرة واحدة".

وتحدث العيسى عن مولد النبي الذي جاء في عام الفيل والذي نجى الله فيه الكعبة الشريفة حيث من أبرهة الحبشي وجيشه، فأرسل الله سبحانه وتعالى طيور الأبابيل تحمل معها حجارة من سجيل قتلتهم وشتت أشلائهم.

وحث العيسى الحضور إلى الاقتداء بأخلاق الرسول وأفعاله قائلا "لن تجد في حياة الرسول ما يعيبه وان سيرة سيدنا محمد لم تكن ملك شخص بل هي عامة للناس جميعا.

وأشار العيسى إلى طيب أخلاق الرسول في التعامل مع المعارضين لدعوته قائلا "كانت طبيعة الناس والمكان الذي عاش فيه الرسول شديدة وقاسية، وفي المقابل كان رحيم بهم"، مستشهدًا بقوله تعالي في سورة الأنبياء الآية 107 "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ".

وقدم العيسى محاضرته بحضور نائب الرئيس الدكتور تيسير أبو عرجة وعميد شؤون الطلبة الدكتور فتحي الفاعوري وأعضاء من الهيئة التدريسية في مختلف كليات الجامعة وطلبتها، وفي ختام المحاضرة قدم أبو عرجة درع جامعة البترا التقديري إلى العيسى.







