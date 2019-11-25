عمان العربية تشارك في مؤتمر المنظمات الذكية

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة عمان العربية في المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان "المنظمات الذكية .. بوابة الانتقال إلى العالمية والاستدامة في العصر الرقمي" الذي نظمته جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

ومثل الجامعة في المؤتمر عضوي هيئة التدريس في كلية الاعمال الدكتور غسان العمري والدكتور ظاهر القرشي، وقدم الدكتور العمري ورقة عمل بعنوان "البنية التحتية لإدارة المعرفة وأثرها غي عملية الابتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية"والتي هدفت إلى قياس أثر البنية التحتية لإدارة المعرفة في عملية الابتكار، حيث استخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، وأوصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز المستويات المتوسطة والارتقاء بها من البنية التحتية لإدارة المعرفة في الشركة بمكوناتها (تكنولوجيا المعلومات، البيئة المادية، المعرفة العامة، والهيكل التنظيمي)، والمحافظة على المستويات المرتفعة من منتجات الشركة المعتمدة على القيمة المضافة للاستمرار في سوق المنافسة، وضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالبنية التحتية لإدارة المعرفة

وقدم الدكتور القرشي ورقة عمل بعنوان "أثر الثقافات التنظيمية على إدارة المعرفة" دراسة تطبيقية على المستفشيات الخاصة في مدينة عمان، وهدفت إلى معرفة الثقافة التنظيمية بمحاورها :( المعرفة الضمنية، المعرفة الصريحة، المعرفة التنظيمية) ومعرفة درجة تأثير كل محور من المحاور، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأوصت الدراسة إلى زيادة الاهتمام في الثقافة التنظيمية لما لها دور كبير في التأثير على إدارة المعرفة في المستشفيات الخاصة، وزيادة الاهتمام في رفع نسبة درجة تأهيل واهتمام الموظفين في المستتشفيات الخاصة وخاصة في مجال المعايير التنظيمية، والاهتمام بصياغة ثقافة تنظيمية للاداريين في المستشفيات الخاصة