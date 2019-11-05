اختتام بطولة الباقورة والغمر للشطرنج في عمان العربية

وطنا اليوم-عمان: اختتمت في جامعة عمان العربية بطولة "الباقورة والغمر" للشطرنج للجامعات الأردنية بالتعاون مع وزارة الشباب وبمشاركة 14 جامعة أردنية.

وحاز على المركز الأول بالبطولة جامعة البلقاء التطبيقية، وبالمركز الثاني جامعة الزيتونة، و بالمركز الثالث مكرّر جامعة فيلادلفيا وجامعة مؤتة.

وقال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم، في افتتاح البطولة التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة، وبحضور مندوب وزير الشباب مدير الشؤون الشبابية فراس الشوابكة إن هذه البطولة تمثل شكلا من تتويج الفرحة بعودة أراضينا الباقورة والغمر لسيادتنا الكاملة، وسببا لأن تكون هذه المناسبة الوطنية حافزا لكل أردني في الاعتزاز بوطنيته، ووطنه، موجها في هذا السياق، المشاركين في البطولة لضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بمستوى هذه الرياضة الفكرية التي تنمي لدى الطالب الابداع والتفكير بعيد المدى وتجعل منه أنموذجاً طيباً لزملائه.

وشاركت في البطولة 14 جامعة أردنية وهم: مؤتة، البلقاء التطبيقية، اليرموك، الحسين التقنية، الإسراء، الزيتونة، فيلادلفيا، البترا، العلوم الاسلامية العالمية، جدارا، ، الزرقاء الخاصة، ، إربد الأهلية، عجلون الوطنية، بالإضافة إلى جامعة عمان العربية.



