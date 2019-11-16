الرئيسية | شباب و جامعات طلبة التصميم الداخلي في فيلادلفيا يزورون دارات سمير شما لرعاية المسنين

وطنا اليوم-عمان:انطلاقاً من رؤية ورسالة جامعة فيلادلفيا وكلية الآداب والفنون تحديداً بأهمية المساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في الأعمال التطوعية نظم قسم التصميم الداخلي بإشراف المدرسة ايمان البطاينة والسيدة ايناس درادكة وبصحبة مجموعة من طلبة القسم زيارة لدارات سمير شما لرعاية المسنين وذلك بهدف تعميق التواصل وتعزيز الترابط مـع كبار السنّ تثميناً لعطائهم النبيل، نظراً لكونهم يمثلون إحدى شرائح المجتمع المهمة التي تمتد جذورها إلى عراقة الماضي الأصيلوللاطلاع على الخدمات المقدمة لهم ،وخلال الزيارة تم تقديم شرح تفصيلي من قبل مسؤولي الدار حول الخدمات المقدمة للمسنين وطرق العناية بهم وخلال اللقاء تم اهداء الدار مجموعة من اللوحات الفنية التي انتجها الطلبة وباقة من الزهور وقد تم تبادل أطراف الحديث مع نزلاء الدار وسط جو عائلي مليء بالمحبة والود والوئام، لإدخال البهجة والسرور لقلوب هؤلاء النزلاء . وفي نهاية اللقاء شكرت جامعة فيلادلفيا ممثلة بقسم التصميم الداخلي ادارة الدار على حسن الاستقبال كما وقد أشاد كل من الدكتور حمود الحمايده والدكتورة نجمة الفارس بهذه الزيارة وتم تقديم جزيل الشكر لجامعة فيلادلفيا وتعاونها المستمر في خدمة المجتمع المحلي.



















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