 وطنا نيوز -جامعة البترا تستقبل وفود طلابية ضمن مبادرة مكتبتي
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جامعة البترا تستقبل وفود طلابية ضمن مبادرة مكتبتي
التاريخ : 24-11-2019 06:30:17 المشاهدات: 1495

وطنا اليوم-عمان:استضافت مكتبة جامعة البتـرا بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة ثلاثة وفود من طلبة مدرسة الهدي المحمدي ضمن مبادرة مكتبتي، تضمنت جولة تعريفية لأقسام المكتبة وشرح عن خدماتها.

وقدم الدكتور في قسم العلوم التربوية منير عجاج تجربة قراءة قصصية للطلبة والتركيز على فهم العبر المستفادة من القصة.

وامتدت الفعالية على ثلاث، ضمن مبادرة تهدف إلى دمج طلبة المدارس مع المجتمع المحلي وتتيح التفاعل المباشر بين الطلبة والمكتبة، وتنمي أواصر التعاون المجتمعي، كما تعزز مفهوم التنمية المستدامة والاسهام في تنمية المجتمع المحلي كما تم إهداء مجموعة من الكتب إلى مدرسة الهدي المحمدي.

وتأتي مبادرة "مكتبتي" ضمن محور خدمة المجتمع في جامعة البترا والذي يشمل تقديم خدمات مجتمعية مختلفة إلى جانب دورها كمؤسسة أكاديمية.














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