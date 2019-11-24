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جامعة فيلادلفيا تستعد لملتقى الإبداع الاردني الثاني أبريل / نيسان 2020
وطنا اليوم-عمان:ينظم مركز الإبداع الأردني في جامعة فيلادلفيا"ملتقى الإبداع الأردني الثاني" خلال شهر بريل/نيسان2020م، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للإبداع. ويدعو المهتمين في الأردن للمشاركة في الملتقى الذي يضم كافة مشاريع الأعمال الريادية, ومشاريع خدمة المجتمع, والبحوث التقنية التطبيقية والأعمال الفكرية والأدبية المحكمة, والأعمال الفنية الإبداعية.
وللمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المركز على هاتف رقم 0096264799000/ فرعي 2505
أو التواصل على البريد الالكتروني: iic@philadelphia.edu.jo
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