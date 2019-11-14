وطنا نيوز -"عمان العربية" تشارك في ورشة " المواءمة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل بتخصصات تكنولوجيا المعلومات"

وطنا اليوم-عمان – شاركت جامعة عمان العربية في ورشة عمل حول "المواءمة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل بتخصصات تكنولوجيا المعلومات في الأردن"، والتي نظمتها جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومكتب ايراسموس بلس الوطني وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".

ومثل الجامعة في الورشة عميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية الدكتور حسام الحمد، وتناولت أهمية تخصص تكنولوجيا المعلومات على المستويين المحلي والعالمي، والعمل على وضع آلية لإصلاح التعليم العالي فيما يتعلق بالربط بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل لتخصصات تكنولوجيا المعلومات في الأردن.

وناقش المشاركون في الورشة أسباب عدم مواءمة مخرجات التعليم في الجامعات الأردنية لمتطلبات سوق العمل داخل وخارج الأردن، وما هو مطلوب من الجامعات والقطاع الخاص لسد الفجوة بينهما، وتعزيز مهارات الطلبة في المجالات المعززة لفرص العمل كاللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية، وكيفية إعداد السيرة الذاتية.

وجاءت مشاركة الجامعة في الورشة إنطلاقا من حرصها على النهوض بالعملية التعليمية التعلمية، وتعزيز الجانب التطبيقي في الخطط الدراسية لتخصصات كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية.