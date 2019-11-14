مجموعة مدارس الجامعة بكافة فروعها وأقسامها تحصل على شهادة الأيزو 2015:9001

وطنا اليوم-حصلت مجموعة مدارس الجامعة بكافة فروعها التي تضم مدارس الجامعة الأولى وموقعها في الجبيهة، مدارس الجامعة الثانية وموقعها في طبربور، مدارس الجامعة الثالثة وموقعها في تلاع العلي، وبكافة أقسامها رياض الأطفال، الأساسي، ثانوية البنات، ثانوية البنين، القسم الدولي على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو 2015:9001 الصادرة عن شركة لويدز ريجستر العالمية.

ويُذكر أن مجموعة مدارس الجامعة قد بدأت عملها في عام 1979 من خلال مدارس الجامعة الأولى، ثم توسعت تدريجياً بعد ذلك ليتم تأسيس الفرع الثاني بإسم مدارس الجامعة الثانية وذلك في عام 1984، واستمراراً لمسيرة التوسع والنمو فقد تم تأسيس فرع ثالث في عام 1986، وفي وقت لاحق من عام 2015 تم افتتاح القسم الدولي، حيث تعمل مجموعة مدارس الجامعة ضمن مجموعة الحوراني التي تضم العديد من الاستثمارات منها جامعة عمّان الأهلية كأول جامعة خاصة في الأردن والوطن العربي.

وبهذه المناسبة فقد أكد د. ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين في الشركة المالكة لمجموعة المدارس أن هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من رؤية مجموعة مدارس الجامعة بأن تكون في طليعة المدارس على مستوى الأردن بوصفها صرحاً رائداً في تقديم خدمات تربوية وتعليمية عالية الجودة.

ومن جهته فقد أشار الأستاذ إياد شعبان مستشار الجودة والتطوير المؤسسي في مجموعة المدارس بأن حصول مجموعة مدارس الجامعة على شهادة ضمان الجودة الأيزو 2015:9001 هي بداية وخطوة على طريق تحقيق التميز في كافة مجالات العمل من خلال الالتزام بتطبيق معايير ضمان الجودة المحلية والعربية والعالمية، وأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم والتزام الإدارة العليا في مجموعة المدارس ممثلة برئيس هيئة المديرين د. ماهر الحوراني، والعمل الجاد والدؤوب من قبل جميع العاملين في مجموعة مدارس الجامعة وعلى كافة المستويات الإدارية، موجهاً شكره للمشرف العام السيدة ناديا الحوراني ومديري المدارس وأعضاء لجنة ضمان الجودة بشكل خاص.