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طلبة "حقوق" عمان الأهلية يزورون مركز إصلاح وتأهيل رميمين
وطنا اليوم-بإشراف الدكتور خالد الحريرات قام عدد من طلبة كلية الحقوق في جامعة عمان الاهلية بزيارة ميدانية إلى مركز إصلاح وتأهيل رميمين الأربعاء 20-11-2019 ، حيث استمع الطلبة إلى إيجاز من رئيس المركز عن واقع الخدمات المقدمة للنزلاء، وطرحوا مجموعة من الاستفسارات عن إجراءات الدخول والإفراج والتصنيف ومعاملة النزلاء، كما اطلعوا على مرافق المركز وعلى الزيارات الخاصة بالنزلاء من قبل الأهالي.
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